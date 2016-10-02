2016台北繽紛耶誕季 手作DIY達人招募中

2016-10-02 12:51 經濟日報 記者楊文琪╱即時報導



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歐洲冬季著名的「耶誕市集」，今年在台北市也看得到。台北市政府今年與法國在台協會攜手合作，在12月份將遠近馳名的史特拉斯堡耶誕市集原汁原味引進台北市，並串聯朝陽、後站、華陰等手作商圈，結合本市手作特色與國際進行產業文化交流，共同提升本市產業能量。

台北市商業處處長蔡宗雄表示，今年度北市首度引入法國的耶誕市集活動，並藉此活動將極富本地特色的手作商品納入耶誕市集共同推廣，透過招募手作DIY達人運用北市手作材料，藉以推廣本市手作產業，並結合朝陽商圈10月22日之面具節踩街嘉年華活動，讓民眾搶先製作及體驗，為接下來的耶誕市集注入北市手作特色及產業文化。

耶誕手作DIY達人招募活動於即日起至10月31日止開放報名，凡與手作相關的文創單位、公司或個人工作室都可報名，入選者將可進駐耶誕市集販售商品。徵選者須運用北市特色零件商圈的材料，結合創意創作獨特的耶誕主題商圈，並提出駐場規劃及商品佈置，參照主辦單位相關規定進行報名，徵選結果將於11月15日公告。