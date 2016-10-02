特搜員結合繩索專業 高樹上求婚成功

2016-10-02 12:51 中央社 嘉義市2日電



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嘉義市消防局特搜隊員陳建中決定與消防員女友尤郁筑步入禮堂，日前結合救援繩索專業，在10樓高大樟樹上架設雙繩系統進行求婚，其女友又驚又喜，終於點頭同意。

嘉義市消防局今天表示，陳建中去年支援內政部消防署訓練中心教官，認識在台中市消防局服務的女友尤郁筑，兩人進而交往，1年相處讓他們決定步入禮堂。

不過，女主角身為創意宣導的專業教官，卻下了一個不難卻也最難的題目「創意求婚」，陳建中苦思許久且經過前2次失敗後，與消防署訓練中心共同推廣樹攀運動的教官討論。

經討論與籌備，決定結合救援繩索專業，於南投中興新村，在1棵10樓高的大樟樹上架設雙繩系統進行求婚，讓彼此擁有一個難忘的回憶。

消防局指出，9月20日求婚當天，女主角到達現場後，所有暗樁人員假裝認真訓練，並不動聲色的將女主角騙上離地約20公尺高空中，然後陳建中也運用個人繩索上登技巧到女友身旁。

兩人在祝福的夥伴見證下，在空中撥放著專屬於兩人的甜蜜影片，又驚又喜的女主角在播放過程中，數度落淚。

消防局說，陳建中拿出準備已久的「1千克拉大鑽戒」求婚，一句「妳不答應，我就不放妳下來，郁筑，嫁給我吧！」讓其女友破涕為笑，終於點頭同意。