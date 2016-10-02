巧合同時辰！總統贈匾城隍廟 監察院長贈匾天后宮

2016-10-02 12:28 聯合報 記者魯永明╱即時報導



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真巧！總統蔡英文贈匾「澤溥萬方」給嘉義市國定古蹟嘉義城隍廟，上午10點由市長涂醒哲與立委李俊俋代表致贈，同時間，曾任嘉義市長的監察院長張博雅返鄉，贈匾「德慈配天」給供奉天上聖母玉三媽的天后宮，2廟贈匾時機巧合同時辰，2廟人員都說早就選好良辰吉時，同為女性的總統與監察院長，同時分別贈匾城隍爺及媽祖，傳為民間宗教美談。

城隍廟獲總統蔡英文贈匾，為濁水溪以南廟宇的第一間。市長涂醒哲、立委李俊俋代表總統蔡英文，致贈檜木製鑲金箔的「澤溥萬方」匾額給國定古蹟嘉義城隍廟，涂市長說，台灣城隍廟唯一官廟1875年光緒皇帝賜封就是嘉義城隍廟，總統無法前來，由他和李立委向綏靖侯城隍尊神稟告，祈求國運昌隆，國泰民安，風調雨順。

城隍廟董事長葉 源助說，總統匾額特色「台灣檜木九龍圖」象徵至高無上的神格，擲聖杯三次在高雄覓得台灣上好檜木材，雕刻九條龍鑲金箔，他並帶董監事與市長立委，揭示內政部選城隍廟為「台灣宗教百景」品牌形象紀念牌。