家鄉的風景我來設計 竹市都更找學子發想

2016-10-02 12:27 聯合報 記者蔡昕穎╱即時報導



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寫下都市更新新可能。新竹市舊城再生基地即日起舉行「Refresh再介入-回新竹做設計」展覽，「讓新竹的的孩子，為新竹風景寫下新故事」，市長林智堅特地前往參觀，也仔細聆聽參展人解說，彼此對於「新竹市的歷史與空間」熱絡討論，激發創意構想。

「Refresh再介入-回新竹做設計」建築聯展由空間工作者林柏緯和台大城鄉所學生莊重遠策畫，其中包括成功大學建築所學生李承翰、交通大學建築所學生朝澤新、林柏緯等人作品。

「就是一種『不滿足』的感覺，覺得自己學了這麼多建築知識，卻都沒有用在家鄉上 。」林柏緯長期在外縣市念書，主修建築，畢業後決定回到家鄉新竹，號召同樣對新竹有生活經驗與情感的年輕人，發揮建築專長，重新想像與設計新竹市的空間。 李承翰也重新設計「新竹火車站」，他認為新竹火車站不只是運載工具，而是承載新竹記憶與故事的「時空轉轍器」。