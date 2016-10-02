90歲長者歡喜行善 15年如一日

2016-10-02 11:52 聯合報 記者邵心杰╱即時報導



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台南市後壁社區理事會理事長廖惠端發心行善，自掏腰包發紅包及禮品給社區80歲以上長者，15年如一日，迄今超過45萬元，今年他和太太兩人年滿90歲，地方人士送紅包給他們，祝他們「健康呷百二」。

15年來，廖惠端敬老不落人後，發給90歲以上長者每人2000元，80歲以上者則有禮品，他說，這些年來，看到長壽長者愈來愈多，他很開心。