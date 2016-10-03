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高雄果菜市場用地徵收 市府：未脅迫

2016-10-03 13:43中央社 高雄3日電

高雄果菜批發市場用地徵收案，高雄市政府農業局今天表示，沒有黑箱、沒有脅迫，理性溝通和平解決爭議。

高雄果菜市場土地不義徵收住戶自救會上午召開「戳破陳菊人權市長真面目」記者會，住戶聲淚俱下表示被施壓簽署同意書，已無法生存下去，並有一名阿嬤持木條戳高雄市長陳菊的人像，象徵「戳破陳菊人權市長真面目」，且徵收無效等行政訴訟案件尚在進行，高雄市府應不得強拆。

高雄市政府農業局發出新聞稿說，市府為解決40多年來的用地徵收問題，雖然部分牴觸戶委託的律師向高雄高等行政法院三度提起行政訴訟，聲請停止執行及假處分，但都於8月8日、9月1日及9月2日三度裁定「聲請駁回」。

對於律師再次提出「徵收無效」及「拆遷房屋無效」之訴，或者甚至針對行政官員提起「恐嚇及偽造文書」或「公然侮辱及加重誹謗」等，高雄市政府農業局表示，予以尊重，但也請自救會不要無的放矢，支持及捍衛公務人員依法行政之決心。

高雄市政府農業局表示，9月25日小地主協調會，是由小地主主動發起，市府農業局受邀出席，關於小地主反映的延長租約或以等值建物造價方式救助供選擇的建議，都給予正面回應，不能因為部分小地主與自救會立場不同，就被抹黑為黑箱。

高雄市政府農業局表示，本案全區原牴觸戶約120多戶，自民國104年7月開始執行，並於105年6月完成全部住戶查估作業，經過一年多來溝通協調，市府陸續釋出善意，並已獲得大多數住戶認同，陸續完成救濟金領取及拆遷，現已完成拆除111戶，剩餘戶數也將陸續自行拆遷，目前僅剩3位住戶尚未明確，將持續尋求溝通。

高雄市政府農業局強調，為解決當地都市發展、交通及淹水等公共利益問題，努力展現誠意且持續溝通，並在法理容許範圍內，予以優惠的方式協調原住戶辦理遷移事宜，解決紛爭，也獲幾近全體住戶認同。將持續以和平、理性的方式與牴觸戶溝通協調。

陳菊自救會人權

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