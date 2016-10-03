線上遊戲開設私服 玩家違著作權法

2016-10-03 13:36 中央社 新北市3日電



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朱姓、游姓線上遊戲玩家，利用網路遊戲的程式及圖資系統，開設私人伺服器，供其他玩家使用，甚至收費，有觸犯著作權法之嫌，遭保二總隊刑事警察大隊偵一隊破獲。

警方今天表示，很多網路遊戲的玩家自詡為電腦高手，為展現實力，以知名的網路遊戲的程式及圖資系統為基礎，開設私人伺服器（私服），又在私服中，附加許多官方遊戲尚未開放的功能，大有與官方遊戲互別苗頭的意味。

警方說，這種行為看似電腦技術的競爭，但已觸犯著作權法，各網路遊戲高手及私服玩家，很容易觸法。

保二總隊刑事警察大隊接獲報案一起架設遊戲私服的侵權案件，逮補朱姓（35歲）及游姓（26歲）嫌疑人，並查扣伺服器主機32台，及其他網路設備。

警方調查，朱、游2人自兩年前起，以「台灣麥塊」為名，創設知名電腦遊戲Minecraft的私服，會員累積人數達17萬人，供人下載破解的Minecraft遊戲程式，甚至以贊助為名，向使用者收費。

保二總隊今天表示，Minecraft官方獲悉，曾發文給朱嫌警示，卻不見改善，因此委任律師向警方提告。經長期監看追蹤，逐一確認各伺服器上線位置後，於台中市南屯區一處公寓大樓，查獲台灣麥塊所有的32個私服，及所有相關網路設備。

警方發現，兩嫌為維持伺服器運作、處理會員糾紛，每個月固定人事成本新台幣20萬元，仍能持續經營，可見獲利豐厚。

警方表示，「台灣麥塊」將原本單機版的遊戲，改成連線型態，因此廣受遊戲玩家好評。架設伺服器的地點，隱身於公寓大廈內，警方進入後發現，現場無人居住，32台伺服器、不斷電系統、網路分享器等設備陳設其中，日夜運作。