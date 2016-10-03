偷田中實加包包 貧病女賊輕判6月

2016-10-03 13:22 聯合報 記者王聖藜╱即時報導



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本名陳宣儒的「灣生回家」作者田中實加，今年7月辦新書會布袋遭竊，損失1萬5000元、信用卡；警方逮捕60歲周姓女慣竊，檢方認為她貧病交迫，求可易科罰之刑，法官同意，今天依竊盜罪判周女有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，沒收犯罪所得1萬3323元。可上訴

田中實加今年7月23日在台北市華山藝文特區辦新書發表會，周女見休息室沒人在場，趁隙潛入偷竊，將田中實加的隨身小布袋拿走，行竊過程被監視器拍下。

田中實加被偷後，在臉書PO文表示，皮夾內有重要的親人照片和愛犬毛髮，希望女竊嫌能夠歸還失物，PO文引起警方重視，成立專案小組，3天後，循線在台北市撫順街周女的租屋處逮捕周女，周女竊盜所得1萬5000元花了1萬3323元，剩下1677元。

檢察官認為，周女雖是累犯，但剛出獄，尋找工作不易，還來不及更生即再下手行竊，也對竊盜田中實加的財物深具悔意，起訴時向法院求處可易科罰金之刑。

法院審理時，周女說，她今年6月23日因竊盜罪服刑出獄，一直在找工作，社工也有在幫忙，她沒有地方住，常三餐不濟，「很不應該出獄1個月又犯案」；周女說，她在貧病交迫下犯案，在獄中有計畫要從新開始，「真的不願這樣做啦」。

法官判決指出，周女出獄不久就行竊，本來不宜輕縱，不過，考量她犯後認罪，田中實加失竊的財物例如3萬2000元的LV女用長夾、信用卡、金融卡等也已經領回，加上檢方求情，因此判決她可易科罰金的有期徒刑。