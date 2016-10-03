警方全副武裝搜索 槍毒肌肉男束手就擒

2016-10-03 13:20 聯合報 記者邵心杰╱即時報導



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魏姓男子涉今年8月台南市學甲區魚塭槍擊案，也是唯一在逃嫌犯，經白河警方查察行蹤，上午全副武裝拂曉出擊，在魏男住處順利將他逮捕到案，現場起出疑似爆裂物、改造手槍半成品及武士刀等物，即便吸毒成癮，他卻熱愛健身的肌肉男，兩名員警壓制過程花了一番功夫。

警方調查，88年間為了查緝槍械，魏男曾於88年間持槍與白河警方對峙，互相駁火數槍，最後在火力不足下，試圖跳窗逃逸，仍被白河警方逮捕。今年8月涉及學甲區魚塭恐嚇取財案，當時僥倖兔脫，但他卻未因此收歛，9月又在白河區開車與人肇事後逃逸，警方傳喚多次，但魏嫌都拒不到案。

白河警方全副武裝拂曉出擊，魏嫌見警方大陣仗前來，眼見自己沒有退路，只好乖乖開門就逮，但男子僅著內褲，胸肌及六塊肌，形同肌肉男。經詢問，得知他每天勤於健身，伏地挺身1千下、仰臥起坐100下，即便吸毒成癮，還有副好身材，需兩名員警壓制才行。