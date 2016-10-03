半夜想吃燒烤？他這樣做被逮

2016-10-03 12:59 聯合報 記者游振昇╱即時報導



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四十二歲楊姓男子 (有竊盜和毒品前科)昨天清晨到台中市第二市場，他在一家燒烤店門口東張西望後，拿著鑰匙想打開店門，卻一直打不開，他戴安全帽和全罩式摭陽布，在半夜看起來很奇怪，引起巡邏的中市第一警分局大誠分駐所警員廖浩志和劉俊雄注意。