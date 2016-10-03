不當黨產委員會 這次遭男子持寶特瓶潑糞

2016-10-03 12:36 聯合報 記者王宏舜╱即時報導



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揭幕不久的「行政院不當黨產處理委員會」今天早上再遭男子何蜀光(53歲)砸糞水，他手持寶特瓶，寶特瓶內裝了屎汁；保全發現後隨即報警，台北市警中山分局警方到場將何帶回，警詢中。警方可能依侮辱公署罪處理。

「行政院不當黨產處理委員會」所在的台北市松江路大樓，上月13日上午11點20分時遭兩男子人扔擊石塊，強化玻璃門龜裂，也驚動保全。當時涉嫌砸石頭的男子安平說「賭爛顧立雄」才丟石頭。