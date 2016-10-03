噴殺蟲劑搶超商 滯台16年英男終將回家了

2016-10-03 12:23 聯合報 記者王宏舜╱即時報導



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英國籍男子伊凡斯(Evans Gregory James)上月拿殺蟲器噴店員、搶超商，士林地檢署今依強盜未遂罪起訴。資料照片。記者王宏舜／攝影 分享 facebook 英國籍男子伊凡斯(Evans Gregory James)9月18日凌晨2點拿著一罐殺蟲劑行搶台北市北投區三合街的全家便利超商，伊凡斯當時一語不發，只「嘶-嘶-」地噴毒氣，黃姓店員和來訪的友人莫名其妙，友人嚇得奪門而出、報案，伊凡斯也跟隨逃出超商，黃追上前絆倒他。北投分局長安派出所警方趕到現場，伊凡斯坦承是要行搶。士林地檢署今天依強盜未遂罪將他起訴。

伊凡斯搶劫時，戴著毛帽、墨鏡與手套，模樣奇特，黃當下就覺得詭異。當伊凡斯噴灑殺蟲劑時，店員傻眼，但伊凡斯仍沒說半句話，僅揮手示意店員蹲下。

警方隨伊凡斯到租屋處拿取身分證件，詫異他已逾期居留16年。伊凡斯犯案時身上有濃烈酒味，酒測值達0.91毫克，他告訴警方「我每天都要喝酒，還得了鼻咽癌、輕度中風」。伊凡斯自稱16年前獨自來台旅遊時，就為台灣風光、人文著迷，想留在台灣生活；但他只有高中畢業，這些年來靠著接私人英語家教謀生。

但警方質疑伊凡斯的說法，不排除有人協助他在台生活。

伊凡斯拒絕聯絡任何親友，也不願與英國在台辦事處聯繫，當時檢方命他1萬元交保、限制住居，並請移民署收容。滯台16年的伊凡斯面臨遣返命運。