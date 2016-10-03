違規停車被開罰單 男子怒罵警察「窮鬼」遭起訴

2016-10-03 12:16 聯合報 記者游振昇╱即時報導



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26歲張姓男子今年7月9日開車到台中市英才郵局，車輛併排違規停車，被台中市第一警分局劉姓警員發現，當場開罰單。

張男心生不滿，被控當場向警察說：「好啦好啦，給你們作業績啦，窮鬼」，員警當場將他依妨害公務罪嫌移送法辦。

張男否認說這些話，他說沒印象自己對警察說這些話，台中地檢署今仍依妨害公務罪的侮辱公務員公署罪起訴他。