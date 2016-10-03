嘉縣汽機車擦撞 學生一死一重傷

2016-10-03 12:16 聯合報 記者卜敏正╱即時報導



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何姓男子駕駛的自小客車，今天上午行經嘉義縣太保市太保五路右轉縣府三街時，與19歲翁姓大學生載18歲林姓學生的機車發生擦撞，經送醫急救後林姓學生傷重不治，翁仍在急救中，事故原因由警方調查。