百萬名車在中台禪寺自燃？中台師父急滅火

2016-10-03 12:12 聯合報 記者陳妍霖╱即時報導



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南投縣草屯鎮40歲蘇姓材料工程行的廠商，今日上午10時25分許開著一輛百萬休旅車，載妻子到中台博物館看工程，停在博物館外停車場的轎車，卻在下車10分鐘後，引擎蓋突然起火，博物館動員志工、中台的師父緊急用乾粉滅火器滅火後又復燃，消防隊獲報到場，灌水降溫，但休旅車引擎蓋都燒到穿透破洞，由於這輛百萬名車買不到5年，為何會發生燃燒，引發議論紛紛，至於起火原因，警消還要調查。