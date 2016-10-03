蘇花公路火燒車 無人傷亡

2016-10-03 12:08 中央社 宜蘭縣3日電



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蘇花公路新澳隧道南下出口附近，今天發生一輛吊車突然起火事故，所幸現場無人傷亡，警消正在調查原因。

宜蘭縣消防局上午近9時獲報，蘇花公路新澳隧道靠近南澳段，有一輛吊車發生火警，出動南澳及蘇澳分隊救災人車前往。近10時現場指揮官回報，火勢熄滅，無人傷亡。

據了解，吊車陳姓駕駛在事發時，趕緊將吊車停在路邊並下車，吊車之後就陷入火海中。這起事故一度造成當地南下線一度封閉，現已恢復通行。