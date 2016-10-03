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疑因管線施工不慎 中油沙崙油庫起

2016-10-03 11:58聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園區中油桃園煉油廠沙崙油庫，今天上午管線施工時，疑因施工不慎，造成管線破損，油料流到水溝，油氣引燃起火，冒出大量濃煙，中油人員立即撲滅火勢，幸未釀災。

沙崙油庫起火時，冒出大量濃煙，在台61快速道上清楚看見。由於沙崙儲油槽近在咫尺，油庫起火為重大事件，桃園市消防局第三大隊立即派員前往時，廠方已立即撲滅火勢，沒有造成災害。

中油桃園煉油廠表示，沙崙油庫的航空燃油管線，今天上午進行管線電焊施工，可能是電焊火花噴到一旁雜草引起火勢，廠方人員立即自行撲滅火勢，並未延燒，一旁油庫均安全警戒，一切安全。

桃園市大園區的中油桃園煉油廠沙崙油庫今天上午突然起火，冒出大量濃煙，在台61快速...
桃園市大園區的中油桃園煉油廠沙崙油庫今天上午突然起火，冒出大量濃煙，在台61快速道上清楚看見，幸未釀災，油庫安全。（圖／翻攝自網路爆料公社）
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中油工時

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