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男子臨時毀婚 準岳父強逼下跪念道歉文被起訴

2016-10-03 11:52聯合報 記者王聖藜╱即時報導

劉姓男子說好要娶女友為妻，臨時毀婚，他女友的父親震怒，認為劉食言害家族沒面子，強逼劉照唸擬好的道歉文，並拍照存證，附帶要求劉到家中磕頭，雙腳跪地洗門風；這名無緣的岳父被起訴，今天被台北地院依強制罪判決有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

無緣的岳父所擬的稿子，數落了劉堂堂7大罪狀，對劉的稱謂，則以「卑劣小人」替代。稿子的內容為：

1、「從你踏進我家。安排雙方家人見面到談判結婚，定好日期，一切流程你完全主導，我家人也全力配合，如今你卻毫無理由毀婚，目中無人，令人可恨」

2、「4月19日4通電話你不接也不回，4月20日我寄信給你，你竟然看都不看，直接丟進垃圾桶，4月24日3通電話同樣不接也不回，輕視本人，不可原諒」。

3、「你自作主張毫無理由毀婚，也不做說明，目無尊長，大大不孝」。

4、「結婚日期已定，我也告知我親朋好友，如今你毀婚，教我如何面對親朋好友？你讓我臉面無光，該下18層地獄」。

5、「你毫無理由擅自毀婚，侮辱我家人，傷我門風，讓人在背後指指點點，我女兒往後一生都要承受這恥辱，你讓我無法抬頭挺胸做人，惡劣行為，令人痛恨」。

6、「你欺人太甚，喚起我野獸的本性，我要吃血，即使我傾家蕩產，賠上性命，也要你付出千萬倍代價」。

7、「限你在5月5日完成下列事項，(1)親自登門磕頭道歉；(2)在我家門口跪上4小時洗我門風；(3)網路上閉嘴，你在網路上信件對我女兒羞辱，另外算帳」。

判決指出，複姓歐陽的男子不滿劉姓被害人要娶他女兒又毀婚，2014年4月28日，與妻子及另3名成年人跑到劉開設、位於新北市的公司理論，先將劉拖出辦公室，一陣掌摑後，要求劉照他擬好的稿子唸，唸完後，還要劉將稿子以手機拍攝下來，寄給劉的父親，歐陽被檢察官依妨害自由罪起訴。

台北地院審理時，歐陽承認逼著劉唸稿子，法官認為，歐陽不思理性處理事情，漠視他人的人身自由權，且犯後未與劉達成和解，不過，歐陽的犯罪動機，是因劉說好娶他女兒又毀諾，審酌案情後，僅依強制罪判決他有期徒刑2月。

結婚

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