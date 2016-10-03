台62貨櫃車彎道倒栽蔥 駕駛已脫困

2016-10-03 11:24 聯合報 記者張芮瑜╱即時報導



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今天上午近9時許，1輛貨櫃車行經新北市瑞芳62快速道路，疑因車速過快，過彎不慎，重心不穩翻覆，並撞上分隔島導致車頭嚴重變形，所幸消防隊員到場後，使用破壞器材順利將受困在車內的陳姓男駕駛救出。