未公告開放前勿撿漂流木 保七警已抓7人違法

2016-10-03 11:13 中央社 南投縣3日電



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颱風後可能出現漂流木，但漂流木屬國有財產，未經公告開放撿拾前，民眾不能任意撿拾，保七第六大隊近期已查獲7人違法。

颱風過後，不能任意撿拾河川漂流木，以免觸法。警政署保安警察第七總隊第六大隊今天表示，員警昨天下午執行例行巡查勤務，在水里鄉省道台16線20.3公里處下方的濁水溪河床便道，發現62歲的陳姓男子騎乘機車，踏板載運數塊木頭。

保七總隊第六大隊表示，員警察覺有異，上前攔查並請林務局南投林區管理處丹大工作站鑑別，發現是國有貴重紅檜木，陳男也坦承非法撿拾，警方查扣5塊、總重約60公斤的紅檜木頭、1把手鋸，全案依涉犯森林法、刑法竊盜罪嫌，移送南投地方法院檢察署偵辦。

保七總隊第六大隊長黃建智表示，因風災、水災漂流到河川的國有林木，未經公告開放撿拾前，不能任意撿拾，保七第六大隊近期已查獲4件、7人非法撿拾國有貴重漂流木，呼籲民眾勿觸法網。

黃建智說，依森林法第15條第5項規定，天然災害發生後，國有林竹木漂流到國有林區域外，當地政府需在1個月內清理註記完畢，未能在1個月內清理註記完畢者，當地居民才可自由撿拾清理，未開放民眾撿拾期間，警方會加強水域河岸巡邏。