台灣麥塊真倒了！獲利估達上億 17萬玩家帳號泡湯

2016-10-03 11:12 聯合報 記者江孟謙╱即時報導



WhatsApp



警方於台中某公寓大廈內查獲主機32台。記者江孟謙／翻攝 分享 facebook 「台灣麥塊」真的倒了！今年五、六月間，網路上不斷有玩家詢問，「台版」電玩Minecraft伺服器無法登入，原來，保二總隊刑事警察大隊偵查第一隊追蹤該非法「私服」已久，日前逮捕2嫌，全台約17萬餘玩家帳號化為泡影；警方推估，非法獲利恐高達1億5000萬。

瑞典知名電玩Minecraft風靡全球，締造史上最賣座電腦遊戲紀錄，微軟公司曾以25億美元收購其開發商，受歡迎程度可見一斑。台灣35歲朱姓男子、26歲游姓男子自詡電腦高手，2年前架設「台灣麥塊」盜版私服，以「贊助」為名向玩家收費，3年來吸引約17萬玩家。

不過，這種收取費用經營私服營利的方式，引起Minecraft正版玩家不滿，官方也曾行文給朱姓經營者警示，但朱等人對於侵權行為完全不理會，甚至委任律師對曾在網路嗆聲的正版玩家提出告訴。今年5月，還曾在官方臉書上發文駁斥「盜版」等言論。

為積極保護著作權，Minecraft官方委任律師，向保二總隊刑事警察大隊提出告訴，警方長期追蹤，逐一確認各伺服器上線位置後，於台中市一舉破獲台灣麥塊所有32個私服以及所有相關網路設備，徹底終結台灣麥塊對於Minecraft著作權的挑釁及侵害行為。

警方調查，架設私服地點，隱身於台中的一處公寓大廈內，現場無人居住，高達32台伺服器、不斷電系統、網路分享器等設備，赫然陳設其中、日夜運作，警方查扣全數設備，並於硬碟內發現玩家資料、交易紀錄等證據。

警方指出，該私服架設每個月人事及固定開銷費用將近20萬元。據了解，「台灣麥塊」贊助模式有300元以及979元的VIP模式，若17萬玩家以一人900計算，非法獲利超過1億5000萬。