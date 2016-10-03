曾文溪浮屍著青蛙裝、有兩彈孔 涉案嫌犯收押禁見

2016-10-03 10:45 聯合報 記者周宗禎╱即時報導



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台南市國姓橋下曾文溪南岸河床，上月24日颱風過後有人發現一具疑似穿著青蛙裝浮屍，警方獲報發現他眼睛被膠帶封住，身上有槍傷，研判他殺，循線查出死者是歸仁區的王忠泰，查出和他有借貸關係的男子許勝凱涉案，他自知法網投案，依殺人罪嫌送辦，檢方訊後昨晚向法官聲押禁見獲准。

58歲的王忠泰上月20日告訴家人，許勝凱前一天就要拿錢交給他卻沒有，兩人在電話中爆發激烈口角，後來自永康區住處持支票並駕駛車外出後失聯，家人報案，4天後發現他被殺在曾文溪，右腋下有槍傷彈孔。

警方據報成立案小組偵辦，沿路調閱相關路口數百支監視器、行車紀綠器分析比對，發現死者使用車輛與許嫌使用車輛行徑路線有在市區交會，加上許嫌20日後即避不見面，涉嫌重大。

警方在死者車上找到血跡等證物。圖／三分局提供 分享 facebook

市警局動員全市員警協尋死者車輛，在國道8號安定段橋下發現並經鑑識中心採證研判死者遭槍擊死在車內。而許嫌名下兩輛車均已變賣。

警方驗出其中1輛車內有載運屍體血跡，報請檢察官核發拘票，29日拘捕協助棄屍的莊國恩，10月1日許嫌自知難逃法網投案。

許供稱兩人有金錢糾紛，當天在死者車內發生口角後並雙方互毆，死者從駕駛座旁空隙取出手槍並持槍抵住他的左側胸口，他趁死者開車時不注意搶槍，槍枝走火就擊中死者，是死者拿槍威脅他，他奪槍不慎走火，看到王受傷，計畫棄槍後將王送醫，但途中王就死亡，避免屍體被發現替王穿上青蛙裝後棄屍。