竊賊偷計程車放款兼載客 中壢警當街逮捕

2016-10-03 10:35 聯合報 記者呂筱蟬╱即時報導



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桃園市23歲張姓男子，上個月在大溪區偷竊一部計程車，警方受理報案後鎖定他涉案，追查得知平日經營借款放貸，所以警方將計就計，中壢警分局中壢派出所所長黃一航、副所長甘博倫、警員李致穎、張家鳴，昨晚假裝成一般民眾要向張男借錢，他依約前往，車上竟然還載著不知情的乘客要到中壢區中央東路一家KTV下車，員警們見目標出現，一湧而上將張男壓制逮捕。