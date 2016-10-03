高雄民宅火警 屋主驚嚇送醫

2016-10-03 10:33 聯合報 記者黃宣翰╱即時報導



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高雄市岡山區一間透天民宅發生火警，警消破門進入滅火。記者黃宣翰／攝影 分享 facebook 高雄市岡山區成功路一間透天民宅今天發生火警，疑煮食不慎廚房失火冒出大量黑煙，劉姓女屋主當時外出游泳不在家，警消破壞劉家鐵捲門入內滅火後，劉姓女屋主匆忙返回家中，憂心家中受損，飽受驚嚇送醫。

高雄市消防局勤務中心今天上午9點30分接獲民眾報案，岡山成功路一棟四樓透天厝發生火警，冒出大量黑煙，警消趕到現場，因沒有人在家，用破壞器材破壞一樓鐵捲門後，進入一樓廚房關閉爐火並出水滅火。