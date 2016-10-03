曾文溪畔男屍案 2男涉殺人棄屍送辦

2016-10-03 09:57 中央社 台南3日電



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圖為台南大內曾文溪畔菅芒花海。本報系記者謝進盛／攝影 分享 facebook 台南市安南區國姓橋下曾文溪南岸河床上被人發現一具男性屍體，警方追查後發現死者疑遭槍殺後棄屍；協助棄屍的莊姓男子及涉嫌殺人的許姓男子先後到案，許男在昨天深夜遭羈押。

台南市政府警察局第三分局今天宣布偵破殺人棄屍案；40歲的許姓男子涉嫌槍擊殺人，39歲的莊姓男子協力棄屍。莊男在9月29日被警方循線逮捕後，許男在10月1日向台南市警局刑警大隊投案。

警方初步調查發現，死者王姓男子於9月20日在永康區租屋處接獲一通電話，拿著支票開車外出後失聯；死者與住在安南區的許男有金錢往來，且兩人曾在電話中爆發激烈口角。

警方指出，專案小組調閱相關路口數百支監視器及行車記綠器分析比對，發現死者使用的車輛與許男使用的車輛行徑路線有交會重疊；加上許男在9月20日後避不見面，顯見其涉案重大。9月25日動員全市警力全力協尋死者車輛，於國道8號安定段橋下發現，並經鑑識中心採證研判死者遭槍擊死於車內。

警方指出，許、莊2人到案後供稱，因為與死者處理債務糾紛時，在自小客車內發生口角後並雙方互毆。死者從駕駛座旁空隙取出手槍，並持槍抵住許男左側胸口。許男趁死者開車時不注意趁機反制時，槍枝走火就擊中死者。

許男指出，當時死者尚未斷氣前，曾要求他將手槍丟棄並協助送醫，但死者在棄槍途中就已斷氣身亡；後來由莊男協助丟棄相關證物，並將屍體用竹筏載往國姓橋東側曾文溪上游棄屍。