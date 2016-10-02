南港民宅三級火警 警消灌救

2016-10-02 23:34 中央社 台北2日電



WhatsApp



台北市消防局今天晚間10時28分獲報，南港區重陽路一處民宅發生一起三級火警，警消持續灌救中，至於有無人員受困仍待了解。