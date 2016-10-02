身障買不到國宅 北市都發局判賠

2016-10-02 22:42 聯合報 記者劉時均╱即時報導



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黃姓身障男子五年前想購買台北市松山新村一戶保留給身障者的國宅，但台北市都發局未仔細審核，就將房子轉列一般國宅出售，黃向都發局求償。台灣高等法院認為台北市都發局有疏失，判賠償黃453萬元，可上訴。

判決指出，鄧姓身障男子2003年購買松山新村一戶44坪國宅，住滿八年，2011年向都發局申請轉售，依「身心障礙者權益保障法」規定，身心障礙者有優先承購權，都發局公告後，黃男向鄧詢價，鄧開價三千萬元，黃嫌貴一度猶豫。

不料，鄧男逕自向都發局呈報「協議不成立證明書」，上面只有鄧男單方簽章，無黃男簽名，都發局竟將該屋轉列一般國宅，准許鄧男賣給非身障者郭男，成交價2160萬元。

黃主張，都發局沒有仔細審核鄧回覆的協議不成立證明上沒有他的簽名，逕自將房屋轉列為一般國宅出售，造成他損失。

都發局反駁，因誤信鄧姓屋主提供的協議不成立證明，才轉列為一般國宅，損害黃權益的是鄧姓屋主；此外，申購該戶的還有鄭姓男子，最終能買下房子的不見得是黃，黃也不能認定這是他的損失。

法院認為，依身障法相關規定，身障戶國宅應優先轉讓給身障者，且當初都發局內部公文曾註明「本件身障戶有異議」，與鄧提供的協議不成立證明相互矛盾，顯然都發局處理過程有瑕疵，應賠償房子售價與市價的價差損失。