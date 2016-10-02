懷疑老公外遇 婦人縱火殺夫收押

2016-10-02 19:13 中央社 高雄2日電



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87歲的黎姓老榮民今天凌晨被53歲的妻子縱火燒死屋內，患有中度智障的黎妻供稱，懷疑老公外遇憤而行凶，送辦後經檢察官向法院聲請羈押獲准。

警方調查，53歲的黎婦，患有中度智障且領有殘障手冊，她與丈夫住在鳳山區灣頭南巷一棟2樓透天厝，婦人很愛吃醋，每見老公與別的女人講話就不悅，還常會為此生氣吃醋並罵三字經，夫妻常為此爭吵，但死者仍疼愛妻子不跟妻子計較。

黎婦懷疑丈夫有小三，加上她最近常為風濕性關節炎所苦，丈夫卻不帶她去看醫生，凌晨1時左右於是趁丈夫熟睡時，憤而拿打火機點燃紙張縱火，由於屋內堆滿許多紙箱及易燃物，火勢一發不可收拾。

高雄市消防局獲報趕到，1樓已冒出熊熊大火，於30分鐘內撲滅火勢，黎姓老翁被救出已無命跡象，經送醫仍回天乏術。

案發後，警方調閱現場監視器追查發現黎妻走路一跛一跛、赤腳未穿鞋，慌張地離開火警現場2分鐘後，民宅隨即陷入火海，研判她涉有重嫌，隨後在鳳林路與鳳東路口騎樓下當場逮捕她，黎婦坦承犯案，被依殺人、公共危險等罪嫌送辦，經檢察官向法院聲押獲准。

黎婦被帶回現場模擬犯案時，不斷喃喃抱怨，丈夫都不帶她去看醫生。

高雄市榮民服務處指出，黎姓老榮民是四川人，陸軍少校退役，育有1名患有極重度智障兒子送屏東伯大尼之家照顧；黎妻個性暴劣，還很會疑神疑鬼，沒想到會釀成人倫悲劇。

鳳山區誠智里里長黃桂花說，黎妻很會吃醋，見丈夫與其他女人講話，就會生氣罵人，但黎伯伯都不計較，反而很疼愛太太，黎妻愛養小白兔等小動物，黎伯伯都會買給她。

鄰居也說，黎伯伯是好人，愛妻又愛家，他們曾建議黎伯伯去榮民之家住，但黎伯伯拒絕，沒想到會有今天這種憾事發生。