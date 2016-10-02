3男撿木頭 受困溪床獲救

2016-10-02 18:02 聯合報 記者尤聰光╱即時報導



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台東卑南溪利吉溪床昨天晚上9點傳出3名男子受困溪床，警消動員人力機具前往救援，期間試圖利用拋繩槍及涉水方式救援，但行動失敗，最後運用空拍機先行載送救生衣給擠在怪手上的3人，一直到今天凌晨2點救難人員搭橡皮艇強行渡河，才將3人成功救出。由於3人未向主管機關申請機具溪床作業，恐將依水利法處5萬元罰鍰。

台東昨天山區持續大雨，傍晚在卑南溪利吉溪床溪床作業的蘇姓、丁姓及高姓男子，因溪水突然暴漲，加上怪手臨時故障，3人眼見水位越來越湍急，只好緊急逃到怪手上臂，並打手機對外求援。警消抵達現場時，先安撫3人情緒，確定沒有立即性危險後，展開救援行動。

由於3人受困點剛好在溪床中央，救難人員於是從溪床兩岸開始著手，一開始使用拋繩槍，但因距離達250公尺，繩子無法射到定點，隨後改由人員渡溪方式來接近，也因水流湍急作罷；擔心3人受困太久，掉落溪水，11點多有民間釣客支援專放長線用的大型空拍機，先行吊掛3具救生衣及安全帽，成功飛越溪床載送給3人穿戴。

隨後也載送繩子，繫綁於怪手與岸邊大樹，準備採用繫繩渡溪，但水流過於強勁，繩子最後斷裂；眼看3人只能等待清晨空勤直升機救援，救難人員認為時間拖越長，怪手恐下沉，3人也因此會落水，屆時增加救援困難。最後只好搭橡皮艇強行渡河，救難人員小心翼翼來回6趟，花了半個小時，終於在今天凌晨2點將3人救出脫困。

3人歷經5個小時被救上岸，臉上露出驚恐表情，似乎度過最恐怖的一夜，還好他們身體狀況都還正常，隨即被送往醫院檢查。「他們只是撿木頭，哪知道溪水突然暴漲？」丁男向警方表示，他們受雇老闆指示，開怪手到利吉溪床作業，想不到作業結束準備開上岸時，遇到暴漲溪水，怪手也臨時發生故障，他們只好爬到上臂躲水。

警方初步了解，3人在溪床作業，並未向主管機關申請，恐將觸犯水利法最高5萬元罰鍰，後續有待主管機關進一步調查。