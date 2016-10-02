警察局長穿原民服飾 深入原鄉打擊犯罪

2016-10-02 17:54 聯合報 記者葉建宏╱即時報導



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新竹縣警察局長溫枝發今身穿泰雅傳統服飾，站在十字架前、念著禱告文，手拿預防犯罪宣導品，對著台下數十名原住民，宣導各種治安、犯罪預防。記者葉建宏／攝影 分享 facebook 新竹縣警察局長溫枝發今身穿泰雅傳統服飾，站在十字架前、念著禱告文，手拿預防犯罪宣導品，對著台下數十名原住民，宣導各種治安、犯罪預防，希望藉由原民信仰中心，將預防犯罪的觀念深入原鄉，還給山區純樸的生活。

根據橫山警分局統計，從103年至今，查獲盜伐林木案20件、28人，毒品破獲案104年至今，也有218件，近年來發現，山區治安狀況不穩，背後不乏是外來份子利用毒品，控制山區疏於照顧的青少年，犯下盜伐林木、販賣人頭帳戶等案。

尖石鄉梅花村村長陳文斌說，尖石鄉露營遊客多、車禍頻傳，不少是未成年少年騎機車，未遵守交通規則，發生不可逆的命運，藉由今天預防犯罪宣導，希望警惕原鄉家庭，勿讓未滿18歲青少年騎乘機車。

橫山警分局長賴銘助說，今天在尖石鄉梅花村基督長老梅花教會，舉辦預防犯罪宣導活動，從反毒、反詐騙及少年安全等，希望藉由原民信仰中心，將預防犯罪觀念深入原鄉。

警察局長溫枝發也說，原鄉很多居民是虔誠的基督徒，繼上次在五峰鄉大隘村天主堂預防犯罪宣導活動，今天移師至梅花長老教會，宣導各種治安、犯罪預防，就是希望還給山區一個純樸的生活。

【中央社／新竹縣2日電】

新竹縣尖石鄉山區原住民以泰雅族為主，為拉近彼此距離，新竹縣政府警察局長溫枝發穿上原民傳統服飾，化身當地居民，主持預防犯罪宣導活動，成功吸睛。

新竹縣警察局指出，新竹縣山區治安狀況平穩，但仍有外來不法分子或疏於照顧青少年致施用毒品、盜伐林木、濫墾山坡地、販賣人頭帳戶等治安問題存在。

縣警局表示，此次結合縣府原住民行政處、教育處、交通旅遊處、綜合發展處，以及當地教會，在尖石鄉梅花村基督長老教會梅花教會禮拜結束後，舉辦預防犯罪宣導活動，包括反毒、反詐騙、少年安全、婦幼安全、交通安全等各式宣導。

溫枝發今天特別穿上原住民傳統服飾，在現場與民眾同樂，除了口頭提醒，也發放預防犯罪宣導品，加上深受小朋友喜愛的警察公仔「波麗阿助」也到場助陣，成功吸引民眾目光，達到宣導效果。

溫枝發表示，樸實的山區居民生活單純，平時以教會為信仰中心，很多居民是虔誠的天主教、基督教徒，為了強化宣導效果，此次到尖石鄉梅花村基督長老教會，盼全面讓預防犯罪觀念深植原鄉居民心中，提供縣民健康的生活環境。