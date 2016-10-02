員警好忙 當運動員全身是傷

2016-10-02 17:48 聯合報 記者王敏旭╱即時報導



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員警各項警務評比多，內部訓練競賽也多；不少縣市員警歷經端午節龍舟賽事後，又將在下周參加警政署舉辦的柔道訓練驗收，有員警幾乎成了「運動員」，半年內接連參加兩種比賽，傷勢不斷，使得部分主管都說「我要這員警幹嘛」？

但有員警認為，運動賽事培養體能，柔道則屬於警職法可以使用的強制力，並不是壞事，但練到全身都是傷，就有問題了；應該注重培養體能、柔軟度、韌性，比賽名次別看得太重，受了傷實在不值得。

有些年輕員警體能好，連連被上級長官「徵召」參賽，甚至有人接連「中獎」入選；部分外勤員警為了競賽接受訓練時，就由其他同事「代理」職務，也讓主管頗有微詞，認為已影響單位的正常運作。

新竹市警察局指出，龍舟隊賽事志在參加，以不受傷為原則，但獲得佳績就會有補助出國等獎勵；柔道屬於警技之一，警政署每兩年舉辦一次競賽驗收，針對卅歲以下、卅至四十歲的員警各抽籤選出七人、合計十四人參賽。市警局也委託專業柔道教練集訓，以不受傷為原則。

但，不少獲選參加運動比賽的員警，每天上、下午各訓練兩小時，滿身傷痕，輕者身體多處瘀血；重則骨裂，也有員警因比賽而傷了眼睛。就有員警說，訓練比抓壞人更容易受傷。

滿身傷痕的員警結束訓練或比賽，又返回各自工作崗位。員警說，運動比賽確實有助培養良好體能，但不該為了爭取名次，賠上健康。