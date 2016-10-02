飛安會：華航機尾觸地加壓區結構受損

2016-10-02 17:43 中央社 台北2日電



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華航一架A330飛機昨天在桃園機場降落時，因機尾觸地，重飛後才降落成功。飛航安全調查委員會今天證實，飛機的加壓區結構受損，認定為飛航事故，由飛安會調查。 聯合報系資料照 分享 facebook 華航一架A330飛機昨天在桃園機場降落時，因機尾觸地，重飛後才降落成功。飛航安全調查委員會今天證實，飛機的加壓區結構受損，認定為飛航事故，由飛安會調查。

飛安會今天派人與華航共同檢視昨天這架機尾觸的飛機，證實在機尾部分的機艙加壓區，有實質結構受損，判定這起事件為飛航事故，飛安會介入調查。

華航這架飛機昨天從馬尼拉回台灣，在桃園機場第一次降落時，因機尾摩擦地面重飛，第二次順利降落，人機平安。

華航表示，已對飛機做了全面檢測，將依原廠空中巴士指示修復。