高雄妻縱火燒死丈夫 法院裁定收押

2016-10-02 17:26 聯合報 記者劉星君╱即時報導



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高市鳳山87歲榮民黎姓老翁今天凌晨被53歲妻子縱火燒死，檢警今上午重回案發地模擬現場，黎妻仍不斷喃喃自語，不斷重複「老公不愛我，他要愛別人」等話語，並承認在屋內走廊拿打火機點燃廢紙後，就離開家，警詢後，將黎妻依涉嫌公共危險、殺人罪移送高雄地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。