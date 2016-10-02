蘇花山區露營回程途中 1女體力不支警消救援中

2016-10-02 16:09 聯合報 記者吳佩旻╱即時報導



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宜蘭縣消防隊南澳分隊下午獲報，有3男1女昨天下午3點在蘇花公路112.9公里處烏岩角，準備進行兩天一夜露營，今天下午返程途中，其中一名女性因體力不支，無法下山，目前得知該名體弱者患有心臟病，已派遣消防人員上山救援。