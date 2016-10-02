兒將父趕出媽媽房子 法院判父不用搬

2016-10-02 15:34 聯合報 記者袁志豪╱即時報導



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張姓男子住在吳姓前妻的房屋，吳婦將房屋贈與給二個兒子，兒子對父親提出遷讓房屋訴訟，新北地院判決敗訴，張可以繼續居住。記者袁志豪／攝影 分享 facebook 吳姓婦人離婚後，為免張姓前夫帶著孩子無處居住流落街頭，讓他和孩子住在她名下的房屋，後來還將房產贈與給二個兒子，但兒子長大後要老父搬出，不惜打官司要房子，不過，新北地院審理認為當年約定使用的意思是讓張男有處棲身，並不因兒子成年而不同，因此判決孩子敗訴，張男仍可繼續居住。

判決指出，張姓男子與吳姓妻子育有三名子女，原本一起住在新北市中和區、吳婦名下的房產，二人在十多年前離婚，約定由張照顧一兒一女，吳婦照顧一兒；因張沒有房產，吳婦為免他跟孩子無處居住、流落街頭，無條件同意他繼續住在原本的房屋。

吳婦後來將該間房產贈與給二個兒子，目前兒女均已長大成人，搬出原本的房屋；二個兒子想要拿回房屋，要求父親搬出去，多次協調未果，直接寄出存證信函，終止雙方間使用借貸關係，並限期搬遷，父親均未理會。

兒子對父親提出請求遷讓房屋訴訟，主張母親與父親確實有未約定使用期限的使用借貸關係，因孩子都已經長大成人，使用借貸目的完畢，房子應該歸還所有權人。

張姓父親出庭指出，他沒有其他房子住，當初前妻跟他的約定是讓他與子女有地方居住；二個兒子現在雖然是房屋所有權人，也必須受協議拘束，他必須靠房子安養晚年，使用借貸目的尚未完畢。

法院認為，二個兒子目前確實是房屋所有權人，張男名下也確實沒有房產，據當初張男與前妻的約定內容，房子除了讓張男撫養子女外，其意思也應包括讓張免受無處棲身之苦，兒子主張使用目的已因他們成年而完畢，並不足採，判決兒子不得任意終止兩造間借貸關係。