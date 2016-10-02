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別有「洞」天 警當水泥工鑿牆破門查獲豪華賭場

2016-10-02 15:01聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市萬華警分局在台北地檢署指揮下，前天晚間持搜索票搜索轄內一處遊樂場，當場查獲遊樂場以變造的遊戲機台經營賭博電玩，逮獲陳姓實際負責人、櫃檯小姐、賭客2名，查扣賭資新台幣7萬1580元。

桂林所長李建璋在搜索過程中，發現遊樂場後方儲藏室左側壁紙牆面相當可疑，整面牆面裝潢與儲藏室格格不入，似乎是刻意裝潢，以手拍擊，發出類似水泥牆聲音，卻不夠厚實，但陳姓實際負責人聲稱承租時就是目前裝潢現狀，堅不吐實。

所長李建璋不死心，當場沿牆面逐一拍敲細察，終於在牆面中央金屬飾條細縫間發現隱藏暗門痕跡。警方獲得檢察官指示「同意破壞該暗門進入前往查緝」、「依刑事訴訟法第131條規定，於執行後3日內陳報北院及北檢」後，立即以鐵橇試圖撬開暗門，卻發現暗門紋風不動，撕除偽裝壁紙，原來是一道外面塗上一層厚厚水泥之鐵門，警方改弦易轍，由門縫切入突破，費了九牛二虎之力終於撬開暗門，赫然發現裡面還有第二道木紋門。

第二道門更加厚實，足足達10公分厚，材質不明，再撕開木紋壁紙，依舊是水泥，分局長陳文智到場了解現場狀況後，立即指揮向刑大特勤中隊借用大榔頭、衝門器、油壓撐開器等破門器具。警方人員筋疲力盡輪番上場敲除第二道雙層磚造水泥拉門後，竟然還有第三道鐵質門，警方只得向轄區龍山消防分隊求助。

消防分隊到場後，祭出圓盤切割器，片刻間鐵門即切割出一道長方形供1人進出之缺口，整整耗費6小時，警方直到隔天10月1日3時2分，才終於突破3道門，進入店內發現原來是一家無店招暗營賭博的電玩店，店內已空無一人，現場擺放中型跑馬賭博電玩1台、拉霸賭博電玩20台；櫃台另有數幣機、點鈔機各1台、硬幣2002枚（新台幣2萬20元）、代幣1667枚、開分紀錄單等證物，目前依違反電子遊戲場業管理條例罪嫌全數查扣。

警消費力破門，發現別有洞天的豪華賭場。圖／記者廖炳棋翻攝
警消費力破門，發現別有洞天的豪華賭場。圖／記者廖炳棋翻攝
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警消費力破門，發現別有洞天的豪華賭場。圖／記者廖炳棋翻攝
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