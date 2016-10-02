先稱健保局再假冒檢察官 民眾受騙交付百餘萬

2016-10-02 14:07 聯合報 記者黑中亮╱即時報導



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南投竹山警方跨區協同台南警方逮捕詐騙集團張姓車手起出贓物現金40萬元，圖／竹山分局提供 分享 facebook 南投縣宋姓女子日前接到自稱健保局人員電話，告知她的身分證、健保卡遭冒用，再假冒法院檢察官，恐嚇宋女涉及「投資洗錢案」，帳戶財產應交由「檢察官」監管，宋女心生畏懼，並依指示陸續交付現金3次，共計128萬餘元。集

竹山分局指出，宋姓民眾上月接獲自稱健保局人員來電告知，其身分證、健保卡遭冒用，並獲知全案已由警方介入偵辦，而後又接到自稱法院檢察官來電，指控宋女涉案期間，帳戶財產應交由「檢察官」監管，並嚴重警告其應遵守「偵查不公開」，否則會有牢獄之災，甚至自9月26至9月30日，依指示陸續至超商取領3次假法院公文傳真，並聽從指示分2次40萬及1次48.8萬金額，分批交付給假「檢察官」監管，張姓詐欺車手共得手3次。