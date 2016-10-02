先稱健保局再假冒檢察官 民眾受騙交付百餘萬
南投縣宋姓女子日前接到自稱健保局人員電話，告知她的身分證、健保卡遭冒用，再假冒法院檢察官，恐嚇宋女涉及「投資洗錢案」，帳戶財產應交由「檢察官」監管，宋女心生畏懼，並依指示陸續交付現金3次，共計128萬餘元。集
竹山分局指出，宋姓民眾上月接獲自稱健保局人員來電告知，其身分證、健保卡遭冒用，並獲知全案已由警方介入偵辦，而後又接到自稱法院檢察官來電，指控宋女涉案期間，帳戶財產應交由「檢察官」監管，並嚴重警告其應遵守「偵查不公開」，否則會有牢獄之災，甚至自9月26至9月30日，依指示陸續至超商取領3次假法院公文傳真，並聽從指示分2次40萬及1次48.8萬金額，分批交付給假「檢察官」監管，張姓詐欺車手共得手3次。
警方表示，宋女應詐欺集團要求到郵局解除定期存款100萬元，郵局通知警方到場，警方勸阻才告知相關詐騙事項，否則100萬元也保不住，警方之後查知詐欺集團張姓車手日前再接獲指令，又從桃園搭高鐵、計程車，準備到台南市仁德區清王宮廟前廣場前取款時，與台南警方合作埋伏，警方當場查扣作案用手機及40萬元現金，全案依違反刑法詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦中，並擴大向上追查其犯嫌集團相關共犯到案。
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