移工反剝皮大遊行 四國語言喊口號

2016-10-02 13:14 聯合報 記者呂思逸╱即時報導



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國內移工今年已突破60萬人，立委去年提出廢除每三年工作許可期一到，須出境一天才能再入台工作修正草案，移工、勞團支持、肯定，免付額外負擔數萬元仲介費，聘用看護移工的家庭，也免擔心照顧空窗期，修正草案引發雇主反彈，網路上出現正反懶人包對戰，台灣移工聯盟今走上街頭，要求盡速「廢除三年出國一日」，要求民進黨政府在立法院這個會期通過每三年免出國修正草案。