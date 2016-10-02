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金獎白蘭氏燕窩

雪隧宜蘭端口4車追撞 2人送醫治療

2016-10-02 12:19聯合報 記者林縉明╱即時報導

國道5號北上29.8公里發生連環車禍，造成２人手腳多處擦傷送醫治療。圖／宜蘭縣消...
國道5號北上29.8公里發生連環車禍，造成２人手腳多處擦傷送醫治療。圖／宜蘭縣消防局提供
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國道5號北上靠近雪山隧道宜蘭端洞口，今天上午傳出4輛車追撞意外，目前事故路段內外車道都封閉，僅剩最外側單線車道通行，警方已經到場調查事故原因，並將事故車輛吊離現場，預計會在10至15分鐘排除恢復通車，據了解，現場有2人手腳擦傷，緊急送醫進一步檢查治療。

今天上午國5北上29.8公里發生連環車禍，疑似未保持安全車距，導致小貨車、休旅車等4輛車追撞，佔據主線內外車道，警消獲報趕抵，救護車將傷者送醫；受到這起事故影響，目前車龍回堵約2公里，由於撞擊力道猛烈，車輛零件散落滿地，警方正在清理現場及調查，進一步釐清車禍原因。

車禍救護車國道

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