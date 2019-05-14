網友沒這麼氣？一張圖看義美鮮奶出包對「台灣最後良心」形象影響

2019-05-14 15:32 聯合新聞網 文／網路溫度計



被譽為「台灣最後良心」的義美，日前鮮奶因為遭客人投訴經常有「保存期限前變質」的問題，所以美式賣場好市多（Costco）自5月11日起「自主下架」，消費者如已購買，亦可拿「尚未過期」的義美鮮奶前來退貨。

消息一出，目前義美集團已組調查團，積極了解事件真相，但原來品牌正面形象無疑已受損，因為根據網路溫度計根據《KEYPO大數據搜尋引擎》（觀測時間2019/04/14-2019/05/13）的調查，在搜集並分析各大社群媒體及討論區留言後，我們可以發現，標榜「純天然不加防腐劑」的義美鮮奶，網路關鍵字裡出現斗大的「出包」、「品質」、「下架」等負面用語，顯見許多網友對義美鮮乳產生許多質疑。

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又透過這一個月網路好感度來看，5月8日義美鮮奶在臉書社團《costco 好市多 消費經驗分享區》爆出品質有疑慮後，原本正面評價仍高於負面評價，但隨著越來越多人客訴與媒體報導後，義美鮮奶網路聲量瞬間飆高，而且「負評高於正評」不少，顯見較多網友對此事件感到不悅，但也有人似乎想再給「台灣最後良心」義美一個機會，出面護航！

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義美耕耘多年的正面形象將毀於一旦？

此外，透過《KEYPO大數據搜尋引擎》（觀測時間2017/05/14-2019/05/13）觀察義美品牌2年的聲量變化，我們也能清楚看到，義美品牌一路走來在網友心中好感度有增無減，直至去（2018）年5月中網路聲量才漸漸退燒，到2019年5月期間，義美除留言活動外，再也沒有其他網友或媒體的熱議話題。

但網路沉寂已久的義美，如今卻受鮮奶出包影響，本月12日負評一瞬間飆過好評，等於是讓辛苦耕耘多年的正面形象嚴重受挫。

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究竟事件爆發將對義美品牌日後造成什麼影響？藉由《KEYPO大數據搜尋引擎》的網路輿情搜集與分析，我們將網友說法大致分成以下3種，一起來看看！

＃義美真的有問題，媒體別再造神了！

「只不過是一個被神化的品牌」

「義美問題很多 去頂好買他家的冰淇淋 香芋口味根本就是榴蓮調味的 偷雞偷成這樣 我以後對義美的東西都抱持懷疑」

「義美的鮮奶根本就是有問題，殺菌不完全，ㄧ個難喝」

「這兩個月已經連續兩次都買到酸掉的了」

此外，還有網友整理義美的「出包史」，讓不少人驚嘆「原來出過這麼多問題」：

＃先別急著下定論，凡事都有可能！

「食品在運送過程，上架過程，只要有個疏忽，本來就很容易會造成食品的損壞，變質，不管什麼品牌的會」

「很多人都拿好鮮奶繼續逛賣場，鮮奶早已退冰不新鮮了」

「保存不當，製造過程有疏失，都會崩壞的！」

「大賣場有些消費者拿了鮮奶逛了很久不想買了又放回冰箱，下一個不知道的消費者買回家後就容易酸敗」

＃真．義美鐵粉

「義美再爛也比黑心地溝油好」

「義美真的是良心事業~~至少在期限內味道會變質，林鳳X或瑞X可能過了期限未到還沒變!!」

「加油！起碼你們家的牛奶放久了還知道要酸掉」

「能自我檢查，反省的公司，比較負責，我認為可以再購買。」

可無論如何，在調查結果出爐前，我們對於義美鮮奶「那麼快酸掉」的真相仍不得而知，因此未來風向是否會改變，就讓我們繼續看下去！

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