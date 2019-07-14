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撿便宜好時機！長榮航空美中往返機票價跌

2019-07-14 14:26世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

長達17天的部分空服員罷工行動落幕。本報資料照片
長達17天的部分空服員罷工行動落幕。本報資料照片
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長達17天的部分空服員罷工行動落幕，長榮航空迅即出低價優惠機票安撫旅客。不過洛杉磯旅遊業界表示，今年夏天往來美中兩地旅客大幅減少，各大航空公司機票競爭進一步加劇，機票不漲反跌，除中國大陸、台灣和港澳地區，東南亞、東北亞周邊地區的機票也罕見跌價，正是民撿便宜的好時機。

南加州萬象旅遊旅行社經理Wendy表示，近日已接到長榮航空公司的通知，從現在起到明年3月31日之前出遊的民，不僅是洛杉磯到台北，還有洛杉磯、舊金山、紐約等美國主要城市前往東南亞和東北亞地區的機票全部八折，包括經濟艙和豪華艙等。本來需要700多元的往返機票，打折之後含稅金在將降低到600元左右，相當於每張機票節省100元左右。

根據華人旅行社公布的消息，長榮航空復工特價優惠是，從今年8月1日至2020年3月31日往返洛杉磯／舊金山／紐約／西雅圖／休士頓／芝加哥至台灣的機票，438元起加稅，開票時間從即日起至7月20日截止。

南加州華人旅遊協會會長許承武表示，此次長榮航空推出特價機票，主要是因長榮在過去17天的員工罷工行動影響到5萬至6萬乘客的行程，所以希望以新一波的特價優惠對大家表達歉意。許承武認為，作台灣民營航空企業，長榮多年來無論是服務品質、經濟效益和航線擴展都相當不錯，但幾年前華航的罷工行動，員工薪資和待遇的大幅成長，多少會對長榮此次罷工造成影響。好在罷工結束，客運恢復正常。

許承武表示，近年各大航空公司對中國和亞洲市場的競爭非常激烈，由於更多航空公司加入市場，航班增加，但中美貿易戰之後中國旅美市場萎縮，乘客大減，競爭加劇。比如大韓和韓亞航空公司近年就全力搶攻大陸市場，從洛杉磯接客人停經首爾之後飛往中國的所有省會城市，由於實行旅客行李一站式服務，吸走大批華人乘客。四川、廈門等一些航空公司的美國新航線也採取超低價競爭，今年夏天定點定時從洛杉磯前往中國任何一個城市的機票，甚至可以低至320至360元。即便是中國國際航空從洛杉磯飛往北京等城市的機票，今年暑假也降低到600多元，比多年來800多元起跳的價格下降很多。

Wendy表示，今年暑假中國來美遊客與去年和近年相比至少減少50%，美國前往中國的遊客也有相當程度的減少。因此各大航空公司的競爭非常激烈，往年暑期機票價格居高不下，且一票難求的情形，在今年暑假幾乎沒有，各地機票普遍便宜。比如往年很多華人暑假喜歡前往中國，同時到東南亞順道遊，機票都會因供不應求漲價，但今年跌價至少10%。

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