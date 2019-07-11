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長榮後誰下一個罷工？他指出台鐵是罷工開山鼻祖

2019-07-11 10:28聯合新聞網 綜合報導

長榮罷工為期17天落幕。報系資料照
長榮罷工為期17天落幕。報系資料照
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長榮空服員罷工終於在本月6日，桃職空服工會與資方簽訂團體協約後落幕，根據報導，此次罷工為期17天， 共計取消1,439架次，影響近30萬名旅客，航空公司損失近30億元，堪稱台灣史上最大規模罷工事件。空服員罷工在台灣社會投下了震撼彈，許多民眾紛紛在各大社群猜測，「下一個有可能罷工的職業」。

近日一名在台鐵擔任技術助理的黄德輝在臉書上表示，「台鐵是最有可能發動罷工的血汗工廠」，主要原因在台鐵長期人力不足，員工加班輪班身心俱疲，薪資水平不如其他國營事業如台電、中油。中華郵政日前率先宣布調薪政策，他呼籲台鐵高層應儘快研擬具體調薪方案，他強調台鐵比郵局工作危險且辛苦，調薪幅度應達30%，相當於加薪1萬元上下。

去年十月台鐵普悠瑪翻車造成十八死、兩百多人輕重傷事件震驚台灣社會，當時尤姓司機被爆出跨日工時長達17時，明顯違反勞動基準法規定第32條第2項規定。

黃德輝指出，「台鐵是台灣罷工的開山鼻祖」，最早在1988時曾發動「五一罷工」，是台灣光復後第一次大規模罷工，當時有近1400台鐵司機參與，為期近2天，造成台灣鐵路交通中斷。台鐵工會在2003年通過台灣史上第一次罷工投票，諸多事蹟可以說是台灣勞權抗爭先鋒。

長榮航空空服員罷工

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