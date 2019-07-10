揚言幫飛機餐「加料」 空服員工會道歉

2019-07-10 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃義書 ／報導



記者黃義書／攝影 分享 facebook

長榮航空郭姓空服員因在內部LINE群組，說要在機師飛機餐「加料」等疑似霸凌言語。桃園市空服員職業工會昨舉行記者會，對工會在第一時間未盡調查責任，說明不清導致社會誤解，起身鞠躬道歉。