親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

揚言幫飛機餐「加料」 空服員工會道歉

2019-07-10 23:51聯合報 記者黃義書／報導

記者黃義書／攝影
記者黃義書／攝影
分享

長榮航空郭姓空服員因在內部LINE群組，說要在機師飛機餐「加料」等疑似霸凌言語。桃園市空服員職業工會昨舉行記者會，對工會在第一時間未盡調查責任，說明不清導致社會誤解，起身鞠躬道歉。

長榮航空空服員罷工

相關新聞

長榮航董座再發給員工的一封信 宣示反霸凌決心

2019-07-10 21:13

霸凌風暴不散 長榮航：杜絕職場霸凌堅守飛安

2019-07-10 20:43

長榮航董座給員工一封信 盼放下彼此歧見互相尊重諒解

2019-07-10 20:36

長榮航空拒絕霸凌 董事長林寶水發公開信

2019-07-10 20:31

宣示反霸凌 長榮董事長林寶水公開信「迎接曙光」

2019-07-10 20:24

郭芷嫣entree加料長榮報案 警期限19日前到案說明

2019-07-10 18:56

長榮航地勤轉空服 300人報名8月底受訓

2019-07-10 15:48

長榮罷工餘波 電爆、加料說惹議 空服工會道歉

2019-07-10 14:38

工會會員復飛 長榮空服員怕怕

2019-07-10 14:38

罷工郭芷嫣放話「加料」調查 警方講話了

2019-07-10 12:19

長榮罷工結束 郭芷嫣及機師案後續才開始

2019-07-10 11:35

桃產總抗議被指拿市府錢 王浩宇：我說話負責

2019-07-10 11:12

長榮罷工者今回來飛 空服「害怕到不敢在機上講話」

2019-07-10 10:59

郭芷嫣Line言論爭議 桃空職工：未盡調查責任深感抱歉

2019-07-10 10:56

影／郭芷嫣加料案續燒 桃園空服工會鞠躬道歉

2019-07-10 10:46

王浩宇批拿市府補助「出國玩」 桃產總駁斥反控抹黑

2019-07-10 10:35

長榮罷工落幕 學者提這招才是正本清源之道

2019-07-10 09:35

長榮空服員今復工首日 先跟董座見面

2019-07-10 09:23

長榮機師遭免職 桃園機師工會凌晨發聲明向長榮喊話

2019-07-10 07:39

首波航線鎖定日泰越 星宇明年1月底開航

2019-07-05 23:36

無論今早協商成果如何 長榮空服今晚都要上凱道

2019-07-02 08:54
看更多

熱門文章

長榮機師遭免職 桃園機師工會凌晨發聲明向長榮喊話

2019-07-10 07:39

長榮罷工者今回來飛 空服「害怕到不敢在機上講話」

2019-07-10 10:59

影／郭芷嫣加料案續燒 桃園空服工會鞠躬道歉

2019-07-10 10:46

罷工郭芷嫣放話「加料」調查 警方講話了

2019-07-10 12:19

郭芷嫣entree加料長榮報案 警期限19日前到案說明

2019-07-10 18:56

桃產總抗議被指拿市府錢 王浩宇：我說話負責

2019-07-10 11:12

長榮空服員今復工首日 先跟董座見面

2019-07-10 09:23

自己的綠電自己種！台積將主導開發13億度太陽能綠電廠

2019-07-10 16:50

長榮罷工結束 郭芷嫣及機師案後續才開始

2019-07-10 11:35

長榮罷工餘波 電爆、加料說惹議 空服工會道歉

2019-07-10 14:38

王浩宇批拿市府補助「出國玩」 桃產總駁斥反控抹黑

2019-07-10 10:35

未來銀行五種樣貌 一次搞懂

2019-07-10 16:19

竹科寶山擴建案通過環評 台積電3奈米廠年底動工

2019-07-10 18:50

長榮航地勤轉空服 300人報名8月底受訓

2019-07-10 15:48

郭芷嫣Line言論爭議 桃空職工：未盡調查責任深感抱歉

2019-07-10 10:56

長榮航董座再發給員工的一封信 宣示反霸凌決心

2019-07-10 21:13

基本工資若調漲 四成企業表態：降低徵才意願

2019-07-10 14:32

長榮航空拒絕霸凌 董事長林寶水發公開信

2019-07-10 20:31

工會會員復飛 長榮空服員怕怕

2019-07-10 14:38

宣示反霸凌 長榮董事長林寶水公開信「迎接曙光」

2019-07-10 20:24

台灣「粉王」 要當食品界的台積電

2019-07-10 15:42

徐旭東：遠東集團今年平均加薪3.3%

2019-07-10 11:40

霸凌風暴不散 長榮航：杜絕職場霸凌堅守飛安

2019-07-10 20:43

日管制電子原料輸韓 三星LG轉向台廠應急

2019-07-10 21:29

到銀行買保單 留意四大重點

2019-07-10 11:27

又有3行業擬鬆綁七休一 勞動部22日開會討論

2019-07-10 18:12

台塑回應德州廠遭控汙染案 加碼12.4億元增雨水滯留池

2019-07-10 17:53

應材攻物聯網與雲端運算 推新記憶體技術解決方案

2019-07-10 10:08

6次強制協商 台糖量販大量解僱案圓滿落幕

2019-07-10 18:33

墾丁泊逸度假酒店首拍 底價5.8億流標

2019-07-10 15:31

機師飛機餐「加料」　長榮空服工會為未盡調查責任道歉

2019-07-10 10:54

美中貿易戰火下 台商下一步怎麼走？

2019-07-10 10:17

三原因支撐 郭明錤點名大立光為智慧手機領先投資目標

2019-07-10 17:34

5月經常性薪資41,865元 年增2.4％

2019-07-10 16:15

影／台塑德州廠遭控違反淨水法 林健男：非最終判決

2019-07-10 18:29

長榮航董座給員工一封信 盼放下彼此歧見互相尊重諒解

2019-07-10 20:36

國泰航空收購廉航香港快運 公平會同意

2019-07-10 13:14

調查：5成4企業下半年有意加薪 平均3.5%

2019-07-10 13:04

今年1-5月總薪資平均58,492元 增幅近三年最低

2019-07-10 20:28

今年上半年總稅收 創歷年同期新高

2019-07-10 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top