罷工預告、授權期… 勞部通盤討論

長榮空服員南崁罷工棚現場昨天開始拆除，部分會員昨天全家出動領回「三寶」。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

民進黨政府任內連續三次航空罷工，影響眾多旅客，在這回長榮空服員一口氣罷工十七天後，究竟要不要修法增設罷工預告期，壓力更大。勞動部長許銘春昨天表示，將全面檢討勞資爭議處理法，除了罷工預告期，還包括授權期、調停機制等，都會通盤開放討論。

交通部長林佳龍昨在台中也表示，他支持航空業罷工預告期修法，包含授權內容也要有所規範，讓罷工制度更完善，不希望勞資內部衝突的損害外部化，影響到旅客與旅行業者。

交通部長林佳龍（左）昨表示，他支持罷工預告期修法，勞資爭議不要傷害到第三者，影響乘客與旅行業者。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

許銘春昨下午出席「熱危害預警行動資訊」示範觀摩記者會時，媒體問及罷工預告期法制化方向，許銘春說，在長榮空服員罷工這段期間，各界及航空業期待訂定罷工預告期，勞動部都有聽到；七月底將邀相關單位研議是否在勞資爭議處理法訂定預告期、授權期，也會針對罷工糾察線、第三方調解人等爭議討論。

此外，由於長榮罷工落幕後霸凌事件不斷，引發長榮空勤之間、空勤與地勤裂痕，連帶也引起旅客擔憂。長榮航空接連開鍘，繼針對疑似在Line群組指要「電爆」罷工中途落跑者的郭姓空服員啟動內部調查並報警後，昨也將另名機師記兩大過並免職。

郭姓空服員昨凌晨發聲明致歉，並承認要給機師「加料」的說法是她本人所傳，但是玩笑話；長榮以工會及郭說詞不同為由，無法辨別聲明真偽，對此「不予置評」，全案將等司法調查。郭女昨天下午原本告知警方，四時卅分將前往蘆竹分局製作筆錄。但她後來又打電話稱「精神狀況不好」，無法前往，「改天再約」。郭女於調查期間將改為地勤服務，待調查結果出爐後再行調整。

另名朱姓機師則因七月五日於臉書留言，「我辛苦的妹妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有special meal（特別餐）要送上」；長榮認為此事已違反公司飛航員管理辦法，包含煽動他人企圖加害公司員工、挑釁言論製造恐慌，已嚴重影響飛安及公司形象，昨召開人評會後，將該名機師記兩大過免職。

長榮空服員的南崁罷工棚據點，隨著勞資簽定團協，昨天下午開始拆除，音響、舞台布幔一一拆卸，留守的工會會員一邊發還會員三寶、一邊看著罷工棚拆除。