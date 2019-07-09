長榮罷工落幕總檢討》台灣社會更接受罷工、還是更加排斥？

2019-07-09 10:33 商業周刊 蔣辛文／商業周刊



長榮空服員罷工落幕但爭議仍不斷冒出。本報資料照片 分享 facebook

為期17天的長榮空服員罷工，終於在7月6日第三次協商會議後，勞資雙方簽署團體協約，畫下休止符。總結這場台灣航空史上最多空服員參與、歷時最長、影響航班與旅客數最多的罷工行動，儘管工會的訴求，資方多半沒有答應，但空服員的薪資待遇及與公司高層建立溝通管道等方面，仍進一步獲得改善；長榮也守住底線，未讓提高日支費的訴求闖關成功，避免人事成本膨脹。

換言之，17天的拉鋸戰，過程看似你來我往、互不相讓，但最後勞資雙方皆安全下莊。觀察這場罷工的學者認為，這是一場「沒有贏家或輸家」的戰爭；6日主持協商會議的勞動部長許銘春讚揚，這是女性罷工史上不可或缺的一頁。

罷工落幕的關鍵為何？

仔細觀察這場罷工，其實都知道，當罷工超過一個星期後，由於長榮立場強硬，罷工大有演變成消耗戰之勢。但歷史經驗顯示，罷工時間拉的過長，對勞方本就不利。參與罷工的空服員，除了罷工期間沒有收入，最重要的是要克服日益孳生的恐懼心理：我會不會真的丟了飯碗？

罷工決心開始動搖，要求拿回「三寶」（護照、台胞證、工作證）返回工作崗位的空服員人數持續上升。工會知道必須設下停損點，否則只會不斷耗損士氣。

原本工會以為6月28日就能簽署團體協約，未料長榮堅持要懲處25名空服員，並堅持一系列被工會視為「秋後算帳」的要求，導致工會內部主戰派勢力抬頭，只好跟長榮繼續戰下去；即使勞動部介入協調，成效也有限。

眼見罷工快變成拖棚爛戲，原本立場中立的交通部，突然風向丕變。5日交通部長林佳龍放話，若長榮無法處理好勞資爭議，未來會對長榮的航權、各航線進行檢討。

無獨有偶，對長榮罷工惜字如金的的蔡總統，同日也發表談話，指雙方應理性坐下來做完整溝通跟解決，航空公司對於員工要抱持著珍惜、疼愛的心情。

就在總統及交長同日做出偏向勞方的言論後，當晚長榮與工會的律師就碰面協商，隔日就簽訂團體協約，原本對工會不利的局勢，突然快刀斬亂麻式的逆轉，轉變之快讓人霧裡看花。

黨政人士表示，罷工初期，社會輿論一面倒向長榮，批評空服員貪婪之聲四起，令府院高層不敢輕易表態。但罷工拖棚延戲，工會加強輿論戰，越來越多離職的長榮空服員，在網路上爆料長榮如何高壓管理，不僅讓長榮疲於奔命回應指控，也讓力挺勞方聲音逐漸抬頭。

眼見失衡的民意天秤開始回歸平衡，網路上的論戰也愈來愈白熱化，府院高層認為若不再踩煞車，事態會演變成更複雜的局面。這也是為何，儘管不少人批評，交通部不該拿航權來威脅長榮，但在政壇上打滾成精的林佳龍，不可能未獲政府層峰授權，就輕率脫口檢討航權。

這場罷工，到底誰輸誰贏？

長年研究台灣工運的學者表示，工會讓步不再堅持原先訴求，有人視之為「失敗」，但在罷工過程裡，勞資雙方本來就會討價還價，並在衝突與妥協中尋求共識。反過來說，若資方對工會的訴求照單全收，代表公司對罷工毫無招架之力，這也是一種不正常的勞資關係。

一名在長榮航空服務近20年的前主管指出，長榮同意每季董事長或總經理跟工會座談，建立管理階層與基層勞工的對話管道，從這點可看出，在創辦人張榮發逝世後的「後總裁時期」，長榮也在調整原本家長式管理，一切上頭說了算的管理模式。

台灣社會是更能接受罷工，還是更加排斥？

另一個值得探討的現象，就是2016年華航空服員罷工，社會輿論幾乎一面倒，同情且支持空服員走上街頭爭取權益。但時移勢易，三年後的長榮空服員罷工，網路上卻充斥對空服員的謾罵與仇視；「貪婪」、「統統開除」、「不爽不要做」等字眼，幾乎成了鄉民對這場罷工的詮釋。

更不解的是，上次華航及本次長榮罷工，主要訴求中都包含日支費由每小時3美元提高至5美元。但受到的輿論待遇，卻彷如天壤之別。

為何轉變如此之大？一名勞動學者認為，第一次空服員罷工，民眾是出於新鮮感才予以支持。但新鮮感褪去後，台灣社會對罷工認識的淺薄，就會展露出來，他一點也不意外。

這名學者分析，在勞動法規相當成熟與完善的德國，小學三年級的課本中，就教導組織工會及發動罷工的內涵，並告訴學生，不要排斥罷工，等於從小就將勞權意識，深植在國民意識裡。

反觀，台灣的國民基本教育，對於工會及罷工隻字未提，勞權教育是一片空白，所以許多人對工會第一印象是恐懼，認為是在鬧事。他認為，正是因為沒有從教育紮根，導致台灣工會組織率相當低，只有個數位，壓抑了台灣工運的能量。

不過，他仍樂觀看待台灣工運的發展與前景，因為台灣年輕世代對同婚、罷工等進步價值，漸漸沒有排斥感，還樂於去理解並接受，「觀念的轉變需要時間，不可能一步到位，但至少我已看到進步的種籽正在萌芽」。

罷工結束後，有何需要檢討之處？

勞資簽署團體協約後，長榮旋即發布新聞稿，呼籲正視「罷工預告期的設置」。尤其今年兩場航空業罷工，旅客都被突襲，是否要在「勞資爭議處理法」設置罷工預告期，再度成為風口浪尖上的議題。

勞團認為，在台灣取得合法罷工權已非易事，再設置罷工預告期，罷工恐難上加難。但開南大學空運管理系副教授盧衍良認為，台灣取得罷工權只是程序很「繁瑣」，並非「困難」，「否則怎麼會五個月內就有兩起航空業罷工？這哪裡困難？」

也有人主張，工會取得合法罷工權的那一刻，實質上已有預告的意味。盧衍良認為，那是「警告」，不是「預告」，預告應是告訴社會大眾，工會要幾月、幾日、幾時啟動罷工，哪些航班受到影響，讓旅客有充足的時間因應，更改行程，而不是在機場內不知所措。

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