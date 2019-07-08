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長榮求償5.78億元連幹部一起告 工會：組律師團應戰

台韓友好！22台人濟州島犯詐欺 韓遣送回台不送陸

旅客向長榮求償 依EU261規範可賠

2019-07-08 14:51台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

長榮罷工受影響之消費者依法可賠償！消基會董事長雷立芬指出，長榮罷工17天共影響27萬多名旅客，律師游開雄表示，依據歐盟EU261條款，針對歐盟國家航線可向航空公司賠償，至於歐盟國家以外的航線，他呼籲主管機關應邀請航空公司與旅行社共商賠償事宜。

歐盟線依法可賠

雷立芬表示，依歐盟EU261規範條款，只要是航空公司發起的罷工，航空公司必須負擔賠償，從歐洲機場飛向世界的航班都受此原則保護，求償年限各國不一，最短也有2年。因此，包括前一次華航罷工消費者都可依法向航空公司申請賠償。

「消基會收到高達數百通未獲長榮罷工賠償的投訴電話。」游開雄表示，他也是受罷工影響的苦主之一，雖然長榮航空提前公布取消航班資訊，但無法返台的消費者仍必須轉機或留宿當地，所衍生的費用，應受理賠保障。

依飛行距離賠償

游開雄表示，依歐盟EU261規範條款，旅歐的班機延遲若符合資格就受規範保障，包括搭乘從歐盟國家出發的班機、搭乘歐盟內航空公司執飛，飛往歐盟國家的班機。

現金補償根據航班飛行距離長短而定，1500公里以下且比原定晚2小時以上抵達可獲250歐元、1500至3500公里之間且延遲3小時以上，可獲400歐元、3501公里以上延遲4小時以上，可獲600歐元。

主管機關應介入

針對歐盟以外的航線賠償，游開雄說明，團客與旅行社應依國外旅遊定型化契約，旅行社依國外旅遊契約先賠償消費者後，再向航空公司請求賠償，他強調，最終責任仍是航空公司；至於散客則是直接向航空公司申請理賠。

雷立芬表示，針對罷工所造成的損害賠償責任，長榮與旅行社雖各有表態，但消基會接獲申訴案件中，仍有多件無法取得航空公司及旅行社的賠償承諾，她直言，航空公司因為罷工，讓消費者淪為籌碼、被犧牲，未來台灣航空業有何競爭力？因此，她呼籲，主管機關應邀請長榮與旅行社出面說明，為消費者爭取合理權利。

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