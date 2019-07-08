真的落幕了嗎？長榮罷工讓1150萬名勞退新制員工躺著都中槍

2019-07-08 08:27 聯合新聞網 文章提供／遠見



長榮空服員罷工17天昨落幕，總計影響1301個旅行團。本報資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook 長達17天的長榮航空服員罷工活動，終於在7月6日勞資雙方簽署團體協約後宣告落幕。到底是罷工的50位空服員歷時10個多鐘頭、27公里的總統府「苦行」策略奏效？還是交通部長林佳龍撂重話「檢討航權」起了作用？

甚至，還有一說是明年即將開航的星宇航空陸續取得11條定期航線、2條包機航權，正是罷工落幕的關鍵因素之一。這也讓星宇航董座張國煒在今（7）午打破沉默，在臉書發聲：「自己感到相當懷疑，但如果可讓勞資雙方結束這場荒腔走板的罷工，那真的是星宇對社會的第一件貢獻。」

不管，最後促成勞資簽約的關鍵因素為由，這場罷工行動已注定是全民皆輸，甚至殃及無辜的1150萬名勞退新制員工。簡直是全面俱傷。

目前，長榮航空已陸續盤點清算，適逢暑假旺季，首當其衝的就是27.8萬名無法按照預定計劃出行的旅客，共計取消1439架次班機，截至7月5日，累積營收損失約27.8億元台幣。

昨日罷工落幕後，長榮才開始正式處理1301個旅行團、3萬名旅客、旅行社的賠償議題，估計近億元台幣。總計至少有近30億元的虧損。

針對散客部分，長榮航空已於網站公布，「航班延誤6小時以上所衍生之必要食宿或交通等相關費用，在上限250美元之原則下給予合理補償」，旅客可將相關單據上傳至官網申請。

何止旅客，投資人也不好過，根據《遠見雜誌》調查，罷工期間12個交易日，三大法人狂賣7萬張，股價下跌4.8％，總市值「蒸發」35.35億元，除長榮集團相關法人、大股東及散戶的損失外，甚至還有1150萬名把退休金交給政府管理的新制勞工們。

新制勞工退休基金是長榮第六大股東

鮮少人知道，新制勞工退休基金持股長榮航高達2％、名列長榮航的第六大股東。勞動部的勞動基金運用局就曾在罷工的第5天去函長榮航，呼籲要「妥善處理」，避免損及相關利害人權益。

旅客、投資人皆輸，原先想爭取更多權益的罷工空服員，也是賠了夫人又折兵。這段期間不僅沒有薪水領，甚至連年薪都可能縮水。

雖然，資方已同意調整「飛安服勤獎金」部分，估算平均每位已上線的空服員年收入可增加3至4萬元，但因先前長榮曾發出內部信件告知，若發起罷工造成公司獲利下滑、虧損，在恢復獲利前，除了「在罷工期間配合出勤者」，其餘員工將「不發年終、不調薪、3年不給優惠票」。

這一次罷工，長榮估算至少損失達30億元，已埋下明年年終獎金縮水、甚至取消的「未爆彈」。

所以，桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）雖爭取到飛安服勤獎金，卻失去每年調薪的機會，以及明年「至少12萬」的年終獎金，12萬扣除3萬，至少損失9萬元。

另外，還損失每年一張不限航點的免費機票，及不限張數一折起的優待機票，損失粗估幾十萬至百萬不等。

換句話說，這場「粉紅工運」（勞方）和「綠絲帶」（資方）的協商硬仗，勞資都受傷，長榮不僅要花時間贏回企業的信譽，也要花時間修補勞資的裂痕以及組織內部的矛盾。

長榮航空服員罷工落幕。 記者鄭超文/攝影 分享 facebook

這是一場沒有人勝利的罷工

最無奈的是，消費者、投資者，以及無緣無故中槍的1150萬名勞退新制的員工們。

其實，長榮罷工的落幕，正是罷工制度檢討的開啟。台灣兩大民營航空業—華航、長榮航空三年來共發動3次罷工，加上2017年春節台鐵罷工事件，大眾運輸業應不應該法定「罷工預告期」引起社會兩極辯論，由於交通部長林佳龍已表態支持修法，未來「突襲式」的罷工活動恐難再現。

另一方面，由於2016、2019年華航、長榮空服員罷工相繼是桃空職工發動，合法性都被外界質疑。即便勞動部強調，無論是職業工會、企業工會與產業工會，都是基於2011年修正的勞動三法相關權利，三者都有罷工權，但由於交通部主張公共運輸業屬於特殊業態，勢必會再面臨檢討聲浪。

桃空職工創始時，會員僅有華航空服員，投票率高達96％，且有工運大老助陣。罷工成功後，後來陸續加入其他航空空服會員，長榮會員人數甚至超過華航會員，且主要幹部都是空服員，但值得注意的是，這次投票長榮分會雖設下雙門檻，投票率也有90％，但加上華航及其他分會會員的千張同意票，桃空職工才能過半取得合法罷工權，加上後續談判策略失準、三寶扣留爭議等，這次看似「安全下莊」，但桃空職工的未來卻出現變數。

根據長榮勞資雙方簽署的八條協議第一條：工會三年不能罷工，代表長榮航三年內不會再有空服員罷工事件；而華航才剛罷工完，並爭取到想要的權益。短期內，兩大航空公司都不會再舉行罷工的情況下，因「罷工需求」而成立的桃空職工，將面臨無事可做的窘境。

無論如何，長榮空服員罷工真的讓全民皆輸，最終政府能否制訂較為完善的制度，既保障到勞方，也顧及到消費者權益，這次所耗費的龐大社會資源才有意義。否則，交通運輸業的罷工夢魘將春風吹又生，非全民所樂見。 罷工宣告落幕，空服員舉行慶祝晚會，用手機的燈光，象徵空服員團結的力量。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

（作者／廖君雅 本文出自2019.07.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）