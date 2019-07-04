真的是公主？經期大亂、病痛不斷 前長榮空姐曝離職辛酸

2019-07-04 21:20 聯合新聞網 綜合報導



長榮空服員罷工持續進行，自罷工開始以來，罷工空服員除了要面對資方施壓外，旅客、社會反對輿論更批評這群空服員是公主、只會在天空上端盤子，有位剛從長榮離職的空服員在臉書PO文，寫下超過6千字長文娓娓道來在長榮7年的心境與回憶。

原PO表示要離開畢業後第一份工作，心中其實非常緊張，十分不捨向佔據人生四分之一的地方告別，她坦言「最後這一年來都在想同一件事，到底要離職，還是要繼續飛。」直到因身心狀況不佳留職停薪，復職後才讓原PO體悟到已經不想再待在長榮。

我熱愛我的工作，但我無法熱愛我的公司。我不想上班前總是不斷的發抖，不想進公司後對每個經過的地勤內勤空勤所有內部陌生人微笑點頭。

原PO表示進入長榮後，才知道曾經以為能出國到處玩的爽工作，付出的代價是不斷退化的體力、腦力，她表示7年來在高風險、高工時及高壓的工作中，身體徹底崩盤。原PO坦言出社會前身體非常健康，但當上空服員後不僅經期大亂、病痛不斷，甚至患上重度憂鬱症直到現在仍須服藥。

她回憶2015年蘇迪勒颱風來襲時，仍冒著風雨進公司準備值勤，晚上飛抵曼谷時已經是凌晨一點，她提到隔天一早接到通知必須從曼谷再飛倫敦，更指公司表示若拒絕服勤將受懲處。原PO大嘆前一天因颱風待命近24小時沒睡，飛抵曼谷後又僅休息短短6小時就必須趕赴倫敦，她直呼「這就是我選擇的公司，我必須服從，我也只能服從。」

原PO提到在公司最後幾天碰上歷史性的罷工，她到現場看著同仁在大熱天底下邊哭邊喊口號，而原PO表示在長榮最後的時光讓她看清公司對空服員是多麼的不尊重，讓她直言「消弭最後一點對公司曾經有的斯德哥爾摩症候群。」

她提到離職當天，身邊同事都說「恭喜啊」、「好羨慕」、「要不是⋯，不然我也好想走」，但沒有一個人說公司這麼好為何不留下。即使對長榮諸多抱怨，原PO文末提到衷心期盼這場罷工能夠圓滿落幕，希望能有一個更好的長榮出現在這個世界。

貼文底下網友紛紛打氣「真是慘烈到不行，恭喜畢業」、「原來這麼多心酸跟黑心內幕…辛苦了」，貼文被網友轉發到Dcard後也有許多人回應支持罷工，但也有人表示「說實在哪一分工作沒有辛苦、委屈、冤枉，不知道是該同情還是真的是公主」、「打從心底認同空姐是一份外表光鮮亮麗但其實很苦的職業，但某方面來說到底那一份工作不辛苦，工作真的就是做一行怨一行」。

空服員罷工今天（4日）進入第15天，長榮航空表示，前兩次雙方協商公司皆展示誠意，6大訴求已有共識，不解工會為何還不宣布停止罷工。並呼籲工會應負起維護參加罷工空服員安全的責任，不要透過以危及自身安全的激烈方式進行抗爭。