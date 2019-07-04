「為什麼我挺她們？」前空姐發文揭反罷工者心底OS

2019-07-04 16:00 聯合新聞網 綜合報導



長榮空服員罷工兩方爭執不休。本報資料照片 分享 facebook

長榮空服員罷工影響波及社會各界，支持方或反對方都有許多意見。一名前空服員鄭炳秀在臉書上力挺空姐。她認為反對罷工的人，並不是真的覺得生活被影響，而是自己心中也有委屈，卻選擇委屈忍耐。對空服員的不滿情緒來自「老子還不是辛苦賣命被苛刻，工作都一樣啦！妳們憑什麼罷工？輪不到妳啦！」

鄭炳秀表示，按照反對罷工者的邏輯，「有工作就該謝天謝地，感恩雇主；一旦得到一份工作就該鞠躬盡瘁，死而後已」但事實上生活往往沒有那麼理想，大多數人只能選擇將委屈情緒消化，告訴自己不爽不要做。他們對罷工可能想都沒想過，因為自己的公司可能連工會都沒有，因此對長榮罷工，某部分的自己其實是羨慕、是嫉妒，又參雜著氣憤不平的。但其實兩方都無法真正體會和理解對方的苦。

她還說，大家對工作的看法和忍受程度不同，「難道罷工的2000多位空服員，半數以上都是傲嬌幼稚貪得無厭的公主嗎？」反對罷工的人憑什麼在自己的位置上批評別人的生活呢？她認為這些空服員很勇敢，明知道這樣做會遍體鱗傷，還是希望用自己的力量改善環境，而不是逃避一走了之。

她表示，真正該受到質問的，是資方，如果資方在乎乘客、在乎虧損，應該快點重啟協商，而不是堅持己見、姿態強硬。她最後說，「她們是空服員，被教育得有禮貌又體貼，以他人為主。「你或許不支持她們，但也不必謾罵詆毀。因為有權利的一直不是她們，她們只是把握僅有的發聲機會。」而會讓她支持空服員的最大原因，是因為她感同身受，她知道這世界不是那麼善良完美，而有一天，她也可能受到不公不義的對待，她也依然會選擇相信人性的善良。

底下網友們也紛紛表示同意，認為小蝦米對抗大鯊魚，真的不容易。也有人舉自己經驗為例，認為真的很多人在不了解真實的情況下，就狂酸空服員。鄭炳秀也回應，就是因為自己以前體驗過這種無助，因此希望她們也可以為自己爭取，希望最後都能有好結果。

空服員罷工今天（4日）進入第15天，長榮航空表示，前兩次雙方協商公司皆展示誠意，6大訴求已有共識，不解工會為何還不宣布停止罷工。並呼籲工會應負起維護參加罷工空服員安全的責任，不要透過以危及自身安全的激烈方式進行抗爭。