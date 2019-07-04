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長榮罷工／學者：資方持續心理戰 讓工會不安

2019-07-04 14:45聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

長榮空服員6月20日罷工至今，內心煎熬外人難以理解。 圖／聯合報系資料照片
長榮空服員6月20日罷工至今，內心煎熬外人難以理解。 圖／聯合報系資料照片
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長榮空服員罷工進入第15天，勞資雙方仍無法達成共識。文化法律系教授邱駿彥表示，雙方目前看似歧見不深，但能否落幕仍有變數，主要是長榮近日不斷釋出400名罷工空服員已歸隊等訊息，持續打心理戰，可能會讓工會認為沒有協商誠信；長榮應該開始思考如何讓2300名空服員回到工作崗位後，可以安心執勤，才能恢復消費者對長榮的信心。

邱駿彥表示，據他所知，勞資協商卡住的「不秋後算帳」條款，除了長榮航空公司在罷工前公布的不調薪、不發年終等「三不」公告外，更重要的是，空服員職業工會以華航空服員及機師罷工後，仍有工會幹部遭到不利對待為例，擔心工會幹部日後遭公司懲處，因此希望在團體協約中明定不秋後算帳條款。他說，盡管不秋後算帳是法律保障權益，但是工會確實不放心。

至於不發年終、不調薪的公告，邱駿彥說，這比較涉及不當勞動行為，應與秋後算帳無關，而且雙方對此也有逐步恢復的共識，應該問題不大。

邱駿彥表示，勞資雙方雖然已逐步拉近歧見，但仍存一大變數，長榮近日一再釋出有400、600名空服員歸隊等訊息，可能會讓工會懷疑資方協商的誠信。尤其是工會已從原先的八大訴求退讓到最後，只希望獲得資方確認不影響工會會員權益，若資方不能讓工會信任，罷工能否盡速落幕很難樂觀。

邱駿彥也表示，在國外勞資爭議事件當中，如果是大型企業，一定會想盡辦法趕快落幕，避免折損企業信譽。他也說，「這群空服員的韌性超乎想像」。

長榮航空空服員罷工

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